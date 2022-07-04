Beşiktaş'ta transfer çalışmaları Ceyhun Kazancı yönetiminde devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael ısrarla istedi! Yönetim Christian Fassnacht için fiyat artırdı
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Transferde atağa kalkan siyah beyazlılar, Young Boys'un 28 yaşındaki oyuncusu Christian Fassnacht'ı kadrosuna katmak istiyordu. Valerien Ismael'in bizzat istediği yıldız futbolcu için yönetim fiyat artırdı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar, orta saha ve kanat pozisyonlarında görev yapan 28 yaşındaki Christian Fassnacht'ı gündemine almıştı.
Ancak siyah beyazlıların teklifini değerlendiren İsviçreli yıldızın, Dünya Kupası'nda boy göstermek için transfer riskine girmeyeceği ve kulübünde kalacağı iddia edilmişti.