Son dakika haberine göre; Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı. Siyah beyazlı ekip, haberi sosyal medyadan böyle duyurdu:
Zaman, bazı şeyleri değiştirmez:— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 3, 2022
𝐎𝐧un gibi.
Atiba ile 1 yıl daha. 🐙 pic.twitter.com/76eTpWiy08
325 MAÇ, 26 GOL, 37 ASİST
Kanadalı oyuncu, siyah beyazlı forma ile toplamda 325 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 26 gol atıp 37 asist kaydetme başarısı gösterdi. 39 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta 3 kez de Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.