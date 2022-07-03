Beşiktaş'ın 39 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson'ın biten sözleşmesi, siyah beyazlı kulüp tarafından 1 yıl daha uzatıldı. Beşiktaş, konuyla ilgili açıklamayı resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı. Siyah beyazlı ekip, haberi sosyal medyadan böyle duyurdu:

325 MAÇ, 26 GOL, 37 ASİST

Kanadalı oyuncu, siyah beyazlı forma ile toplamda 325 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 26 gol atıp 37 asist kaydetme başarısı gösterdi. 39 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta 3 kez de Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.