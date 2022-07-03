Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Christian Fassnacht teklifi reddetti
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Art arda transfer bombalarını patlatan siyah beyazlılar, Cenk Tosun'u resmen açıklamış, Atiba Hutchinson'la da sözleşme yenilediğini duyurmuştu. Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda temaslarını sürdüren yönetim, kadrosuna katmak istediği Christian Fassnacht'tan ret cevabı aldı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Yönetim ve Ceyhun Kazancı, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor.
Siyah beyazlılar, bu transfer döneminde Romain Saiss ve Gedson Fernandes ile sözleşme imzaladı.