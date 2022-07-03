Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferi için İstanbulspor'la son kez masaya oturmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlıların, İstanbulspor yönetimiyle salı günü bir araya geleceği ve transferi çözüme kavuşturacağı aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan transferi çözüme kavuşuyor.

Siyah beyazlılar, kadrosuna katmak istediği 21 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde İstanbulspor'la görüşme gerçekleştirmişti.

Tarafların salı günü bir kez daha bir araya geleceği ve masaya oturacağı belirtildi.

Ayrıca Beşiktaş'a transferi gündemde olan Emrecan Uzunhan'ın İstanbulspor'un yaptığı son idmana katılmadığı öğrenildi.

Genç futbolcu geçen sezon TFF 1. Lig'de 25 maçta görev almıştı.

Emrecan 25 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynadı.