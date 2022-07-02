Son dakika haberi... Yeni sezon öncesi ilk transferlerini Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak gerçekleştiren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in sistemine uymayan Alex Teixeira'nın sözleşme feshi konusunda Brezilyalı futbolcuyla el sıkıştı ve mukavele karşılıklı olarak feshedildi. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Geçen sezon bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı futbolcu, beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı. Siyah-beyazlı yönetim, avukatıyla birlikte kulübe gelen Teixeira ile görüşerek, oyuncuyu bonservisini bedelsiz olarak vererek sözleşmeyi fesh etme konusunda ikna etti.

RESMEN AÇIKLANDI!

Siyah-beyazlılar 32 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira'ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." denildi.