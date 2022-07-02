Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Samuel Umtiti'den kötü haber! Barcelona istemiyor ama...
Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak ve şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, Barcelona'nın gelecek planları arasında yer almayan Samuel Umtiti'yi listesine almıştı. Fransız yıldızdan kötü haber gelirken, asıl sorunun yüklü maaşı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Domagoj Vida, takımdan ayrılmıştı.
Hırvat futbolcunun yerine ise Faslı defans Romain Saiss transfer edilmişti.