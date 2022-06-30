Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, takımda kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili planlamalarını sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların İspanyol stoperi Francisco Montero'ya Sevilla'nın talip olduğu ve dev bir bonservis ücreti teklif ettiği ifade edildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Siyah beyazlılar, takıma dahil olacak futbolcularla ilgili görüşmelerine devam ederken, sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı.

Kartal'ın, geçen sezon Atletico Madrid'den 750 bin Euro'ya bonservisini aldığı Francisco Montero'ya talip çıktı.

El Chiringuito TV'nin haberine göre, Sevilla, Beşiktaş'ın stoperini kadrosuna katmak istiyor.

Haberde İspanyol ekibinin, Montero için 6 milyon Euro bonservis ücreti teklif ettiği kaydedildi. Beşiktaş'ın ise Francisco Montero için 15 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

Sevilla, Galatasaray'ın yıldızı Marcao'yla da ilgileniyordu.

Beşiktaş, 2 sezon önce kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini geçen sezon almıştı.

1.85 boyundaki savunmacı, geçen sezon 25 karşılaşmada forma giydi.

Montero 25 maçta, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Montero'nun güncel piyasa değeri ise 2.7 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.