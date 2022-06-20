Stoper bölgesini Romain Saiss, orta sahayı ise Gedson Fernandes ile güçlendiren Beşiktaş'ın ana gündem maddesi santrfor...
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a yeni golcü adayı! Viktor Gyökeres...
Beşiktaş, 27 Haziran'da başlayacak hazırlıklara en az 1 santrforu yetiştirmeyi hedeflerken son olarak aday listesine Coventry City'nin 24 yaşındaki İsveçli oyuncusu Viktor Gyökeres'i dahil etti. Weghorst ve Sörloth'tan sonra Gyökeres de siyah beyazlıların gündemine geldi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Batshuayi, Larin ve Güven ile sözleşmeler sona erince elinde golcüsü kalmayan siyah-beyazlılar, 27 Haziran'da başlayacak yeni sezon çalışmalarına en azından bir santrforu kesinlikle bitirmek istiyor.
Bu doğrultuda Wout Weghorst ve Alexander Sörloth'un isimleri ön plana çıkarken, alternatif çözümler de üretiliyor.