Beşiktaş'ın Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Romain Saiss, Fransız basınından Le Dauphine Libere'ye açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Siyah-beyazlı takıma transfer sürecini ve Beşiktaş'ı tercih etme sebebini anlatan Saiss, "Sezonun tamamlanmasının ardından tatile çıkmadan önce kafamın rahat olmasını ve geleceğimin net olmasını istiyordum. Sözleşmem sona erdiği için 1 Ocak'ta istediğim yere imza atma konusunda serbesttim. Beşiktaş, ilk teklif yapan kulüplerden biriydi. Valerien Ismael ile aramızda iyi bir iletişim var. Geçtiğimiz sezon kötü bitse de yeni sezon şampiyonluk için mücadele edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"REKABETÇİ KALMAK İSTEDİM"

Beşiktaş'a imza atmadan önce başka teklifler de aldığını belirten 32 yaşındaki stoper, "Başka teklifler de aldım ama bunlar çok geç geldi. Körfez ülkelerinden de teklifler vardı ve para için oraya gidebilirdim. İnsanların büyük bir kısmı bu teklifleri kabul ederdi ama rekabetçi kalmak istedim. Türkiye'ye tatile gitmiyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Fransız basınındaki o röportaj...