Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2022-2023 sezonu formaları satışa sunuldu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, kulübün 120. yılının da kutlanmaya başlayacağı yeni sezonda "#SiyahBeyazınPeşinde" sloganıyla formalarda dürüstlük, tutku, tevazu, bağlılık ve geçmişe saygı gibi değerlere vurgu yapıldı.
Yetişkin formaları 599, genç formaları 509, bebek forma seti 629, çocuk forma seti ise 679 liradan satışa çıkarıldı.
İŞTE O FORMALAR:
120 yıldır kalplerde 🖤🤍— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 30, 2022
Futbol Takımımızın 2022-23 sezonunda giyeceği formalar, taraftarlarımızın beğenisine sunuldu. 🦅
Şimdi https://t.co/uuniZyxH34 ve https://t.co/AJGGLCW4VG'da, yarından itibaren Kartal Yuvası mağazalarında satışta.#SiyahBeyazınPeşinde pic.twitter.com/vUVP7mStAP