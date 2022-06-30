Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı!

Beşiktaş Kulübü yeni sezon formalarını resmi sosyal medya hesabından tanıttı. Yeni sezon formaları siyah, beyaz ve çubuklu forma olmak üzere taraftarların beğenisine sunuldu. İşte o formalar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2022- 19:30 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022- 19:31