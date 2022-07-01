BEŞİKTAŞ HABERİ - Weghorst transferi için flaş yorum! "Sıçrama yapacaktır"

Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarıan devam eden siyah-beyazlı ekipte gündema forvet transferi. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Burnley'den Weghorst transferini bitirmeye çok yakın. Alman basını, Hollandalı golcünün Türkiye'ye gelmesiyle ilgili flaş bir yazı kaleme aldı. İşte o sözler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2022- 06:40