Beşiktaş'ta gözler Weghorst transferine çevrildi.
BEŞİKTAŞ HABERİ - Weghorst transferi için flaş yorum! "Sıçrama yapacaktır"
Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarıan devam eden siyah-beyazlı ekipte gündema forvet transferi. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Burnley'den Weghorst transferini bitirmeye çok yakın. Alman basını, Hollandalı golcünün Türkiye'ye gelmesiyle ilgili flaş bir yazı kaleme aldı. İşte o sözler... (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılarda yeni forvet Weghorst'a imza attırmak için artık sadece saatler kaldı.
Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1 senelik resmi sözleşmeyi imzalayacak olan Hollandalı, Beşiktaş'tan yıllık 2.7 milyon euro yıllık ücret alacak.