BEŞİKTAŞ HABERİ: Eintracht Frankfurt olmadı Rıdvan Yılmaz'a yeni talip! İşte o teklif

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılarda takımdan ayrılacak oyuncularla da ilgili görüşmeler devam ediyor. Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a transferi gerçekleşmeyen Rıdvan Yılmaz'a bir talip daha çıktı. İtalya'dan genç sol bek için resmi teklif geleceği kaydedildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)