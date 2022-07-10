Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ın adı Avrupa takımlarıyla anılmaya devam ediyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Eintracht Frankfurt olmadı Rıdvan Yılmaz'a yeni talip! İşte o teklif
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılarda takımdan ayrılacak oyuncularla da ilgili görüşmeler devam ediyor. Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a transferi gerçekleşmeyen Rıdvan Yılmaz'a bir talip daha çıktı. İtalya'dan genç sol bek için resmi teklif geleceği kaydedildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlıların altyapısından yetişen oyuncusu, Almanya Ligi takımlarından Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlamıştı.
Ancak transfer son anda yaşanan pürüzler sebebiyle gerçekleşmedi.