Beşiktaş'la sözleşme uzatmayan Güven Yalçın, siyah beyazlı ekibe veda etmişti. 23 yaşındaki golcüyle İtalya'dan talip çıktı. Çizme basını, Güven Yalçın için Serie A'dan bu sezon Serie B'ye düşen Genoa'nın devreye girdiğini yazdı.

Daha önce Lecce formasıyla Serie B'de mücadele eden Güven için mali şartların konuşulduğu kaydedildi.

2018'de Bayer Leverkusen altyapısından Beşiktaş'a transfer olan Güven, Süper Lig'de 85 maça çıkmış, bu maçlarda 18 gol ve 7 asist üretmişti.

Milli oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.