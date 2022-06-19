Bir dönem G.Saray forması giyen Jason Denayer'in adı Beşiktaş ile anılıyor...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'ın stoper hedefi Jason Denayer!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, savunma hattına önemli bir takviye yapmak istiyor. Birçok futbolcuyla temaslarını sürdüren yönetim, Jason Denayer isminde karar kıldı. Belçikalı stoper de İstanbul'a geldi. İşte detaylar...
Lyon ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Belçikalı stoper dün İstanbul'a geldi.
Foot Mercato'nun haberine göre Denayer'in Beşiktaş için İstanbul'da olduğu ifade edildi.