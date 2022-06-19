BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'ın stoper hedefi Jason Denayer!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, savunma hattına önemli bir takviye yapmak istiyor. Birçok futbolcuyla temaslarını sürdüren yönetim, Jason Denayer isminde karar kıldı. Belçikalı stoper de İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2022- 06:40