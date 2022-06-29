Beşiktaş'ta Weghorst'un ardından golcü arayışları kapsamında listeye sürpriz bir isim eklendi. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Venezia'da kiralık olarak oynayan Okereke için devreye girdi. (BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş'ın golcü çalışmaları son sürat devam ederken Nijerya basını, David Okereke ismini ortaya attı. Fotomaç'ın haberine göre Club Brugge'ün 2019'da 8.2 milyon euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki golcü futbolcu, geçen sezon Venezia'da kiralık olarak 32 maça çıktı ve 7 gol, 1 asistle oynadı. Bireysel olarak iyi bir sezon geçirmesine rağmen takımının küme düşmesini engelleyemeyen Okrtsereke'yi Torino ve Lazio'nun da istediği vurgulandı.