BEŞİKTAŞ HABERLERİ - David Okereke Kartal yolunda

Beşiktaş'ta Weghorst'un ardından golcü arayışları kapsamında listeye sürpriz bir isim eklendi. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Venezia'da kiralık olarak oynayan Okereke için devreye girdi. (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2022- 11:59 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022- 12:47