Golcü ransferi için düğmeye basan Kartal, aradığı ismi İskoçya'da buldu. Larin ve Batshuayi ile yollarını ayıran Beşiktaş golcü transferi için atağa geçti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Weghorst beklemede! Listede sürpriz aday
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi golcü arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlılar henüz Weghorst'tan istediği geri dönüşü alamazken gündeme sürpriz bir isim geldi. Özellikle Valerien Ismael'in sisteminde gezgin bir oyuncu aranırken listeye Kolombiyalı forvet eklendi. İşte son detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)
Golcü ransferi için düğmeye basan Kartal, aradığı ismi İskoçya'da buldu. Larin ve Batshuayi ile yollarını ayıran Beşiktaş golcü transferi için atağa geçti.
Listesine Alexander Sörloth, Muleka ve Weghorst'u listesine alan Kartal adaylar arasına bir ismi daha ekledi.
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, Glasgow Rangers'ta forma giyen Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos'u gündemine aldı.