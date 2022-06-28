Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ve koşunun ardından pas çalışmaları yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2022- 22:08