Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü!
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ve koşunun ardından pas çalışmaları yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2022- 22:08
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ve koşunun ardından pas çalışmaları yaptı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.