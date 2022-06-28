BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael'den Christian Fassnacht'a tam not! "Jokerimiz olur"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah-beyazlılarda transferde hareketli saatler yaşanıyor. Valerien Ismael'in raporuna göre hareket eden yönetim Fransız hocanın "Jokerim olur" dediği isim için harekete geçti. İşte Ismael2in son gözdesi ve detayları...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2022- 09:18