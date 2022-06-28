Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 2022/2023 sezonu öncesi oyuncu arayışlarına devam eden Beşiktaş, Jovane Cabral için ısrarını sürdürüyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Sporting Lizbon'a yaptığı 2.5 milyon Euro teklifi reddedilen siyah-beyazlılar, Cabral için yeni teklif yaptı. Portekiz basını, Beşiktaş'ın Yeşil Burun Adalı futbolcu için yaptığı yeni teklifi duyurdu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Romain Saiss ve Gedson Fernandes transferleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan, Wout Weghorst transferi için de gün sayan Beşiktaş'ta gözler Jovane Cabral'a çevrildi.

Sporting Lizbon forması giyen 24 yaşındaki futbolcu için 2.5 milyon Euro öneren ancak teklifi reddedilen siyah-beyazlılar, Cabral için yeni bir teklif sundu.

4 MİLYON EURO + SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; siyah-beyazlı kulüp, Jovane Cabral için teklifini 4 milyon Euro'ya çıkardı. Yönetim ayrıca sonraki satıştan pay da önerdi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Sporting Lizbon'da ikinci yarısını ise kiralık olarak Lazio'da geçiren Jovane Cabral, çıktığı 21 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti.