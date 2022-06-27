Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların yeni sezon öncesi yaptığı ilk idmanda açıklamalarda bulundu. Çebi, Wout Weghorst transferiyle ilgili müjdeyi verdi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı takımın kamp çalışmalarına başladığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Çebi, transfere dair flaş ifadelerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Wout Weghorst transferinin daha fazla uzayacağını sanmıyorum. 2-3 gün içerisinde bitmesi bekleniyor."

"Jackson Muleka da listemizde yer alıyor ama Weghorst, şu an için daha önde."

"Cenk Tosun'a kapımız her zaman açık."

"Ekonomimize uymayan futbolcuları transfer etmeyeceğiz. Abdülkerim Bardakcı'ya verilen paranın yarısını teklif etmiştik."

"14 takım olarak TFF'ye müracaat ettik. 8+3 tamam ama ilk 11'de 9. yabancıyı oynatma hakkını bize verin, maç başına 100 bin TL ceza ödeyelim, bu para TFF kasasında biriksin, yerli oynatan kulüplere dağıtılsın dedik. Ama maalesef kabul görmedi."

"Yerli futbolcuların fiyatları karaborsa gibi kulüpler tarafından artırılmaya çalışılıyor. Türk futbolcular, benim formam garanti düşüncesiyle rehavete kapılacaktır. Bunun da Türk futboluna katkı vereceğini düşünmüyorum."