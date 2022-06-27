Beşiktaş'ta Kerim Alıcı sesleri!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hem Valentin Rosier'e olan ilgi, hem de Türk futbolcu takviyesi yapma düşüncesiyle, sürpriz bir ismi gündemine aldı.



BEŞİKTAŞ'TA KERİM ALICI SESLERİ!



Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, yerli sağ bek arayışları çerçevesinde, bonservisi Göztepe'de olan Kerim Alıcı'yı gündemine aldı. İzmir ekibiyle 2023 yılının Mayıs ayına kadar sözleşmesi olan Kerim Alıcı'ya Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor da talip oldu.



ALANYASPOR'A CEVAP VERMEDİ



Alanyaspor, Kerim Alıcı'yı kadrosuna katabilmek adına, Göztepe'ye teklifini iletti. Ancak 25 yaşındaki sağ bek, Beşiktaş'ın ilgisi nedeniyle, Alanyaspor'un teklifine şu an olumlu ya da olumsuz cevap vermeyeceğini kulüp yönetimine bildirdi.



Kerim Alıcı, Beşiktaş'ın resmi teklifini yapması halinde, siyah-beyazlılara 'Evet' diyecek. Beşiktaş'tan teklif gelmemesi halinde ise Alanyaspor'un teklifini değerlendirecek.



Öte yandan Göztepe'nin Kerim Alıcı için 1,5-2 milyon euro arasında bonservis bedeli beklediği ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların bu hafta Kerim Alıcı ile ilgili kararını vermesi ve transferi olumlu ya da olumsuz sonuçlandırması bekleniyor.