BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun'un yıllık ücreti belli oldu
Bir süredir Beşiktaş ile adı anılan Cenk Tosun'un sözleşme detayları ortaya çıktı. Milli futbolcunun babası ve siyah beyazlı yöneticiler bir araya geldi.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 27.06.2022- 11:51
SÖZLEŞMESİNDE BONUSLAR OLACAK
Sabah'ın haberine göre yönetim, teknik direktör Valerien İsmael'in de onay verdiği 31 yaşındaki oyuncunun babası Şenol Tosun ile Ümraniye Tesisleri'nde bir araya gelerek şartları görüştü. Taraflar 1 milyon Euro net ücret için el sıkışırken, sözleşmeye maç başı, gol ve asistleri içeren özel bonus maddeleri eklendi.
TRANSFERİN AÇIKLANMASINA AZ KALDI
Ailesiyle birlikte Türkiye'de tatilde olan Cenk'in İstanbul'a gelerek siyah-beyazlılarla bir kez daha masaya oturacağı, ardından bu hafta içinde transferin açıklanacağı öğrenildi.
2 YILLIK KONTRAT İMZALAYACAK
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin daha önce, "Beşiktaş'ın evladı. Ona her zaman kapımız açık" dediği tecrübeli oyuncu serbest durumda bulunuyor. 2 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Cenk Tosun, geçtiğimiz sezon Everton'da 3 maça çıktı.