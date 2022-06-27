BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun'un yıllık ücreti belli oldu

Bir süredir Beşiktaş ile adı anılan Cenk Tosun'un sözleşme detayları ortaya çıktı. Milli futbolcunun babası ve siyah beyazlı yöneticiler bir araya geldi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2022- 11:51