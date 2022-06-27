Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Henry Onyekuru ile anlaştığı ileri sürüldü. Kara Kartal'ın 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla el sıkıştığı artık kulübü Olympiakos'u ikna etmeye çalışacağı belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre Nijeryalı futbolcuyu 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer eden Yunan ekibi, Onyekuru'yu göndermek istese de zarar etmeden bu transferi bitirmeyi hedefliyor. İki kulüp arasında bonservis anlaşması tamamlanırsa transfer açıklanacak. Geçtiğimiz yaz 4.5 milyon euro bonservisle Olympiakos'a imza atan Henry Onyekuru, 27 karşılaşmaya çıkarken yalnızca 1 gol atma başarısı gösterebildi. Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini Galatasaray'a geçiren Onyekuru, burada çıktığı 71 maçta 22 gol 12 asist yapmayı başarmıştı.