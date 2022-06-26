BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Jackson Muleka'da işlem tamam! İşte geliş tarihi
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Jackson Muleka'yla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun, salı günü İstanbul'a geleceği ve yönetimle masaya oturacağı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.06.2022- 11:52
MULEKA SALI GÜNÜ GELİYOR
6 ay kiralık olarak oynadığı Kasımpaşa'da 15 maçta 12 gol, 5 asist üreterek dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki santrfor Muleka, Beşiktaş ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Hürriyet'in haberine göre, salı günü İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmede 1 yıllık kiralık sözleşmesi üzerinden plan yapılacak.
KİRALIK OLARAK BEŞİKTAŞ'LA İMZALAYACAK
Muleka'nın kulübü Standard Liege ile yapılan görüşmeler olumlu geçti. Belçika kulübü, Kasımpaşa'da ortaya koyduğu başarılı performansla değerini son 6 ayda 3 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya yükselten Demokratik Kongolu futbolcuyu satın alma opsiyonlu olarak Beşiktaş'a kiralamayı kabul etti.