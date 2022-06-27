Kara Kartal, hücum hattının solu için Jovane Cabral ile anlaşma aşamasına geldi. Yeşil Burun Adalı yıldızla ekonomik konularda anlaşan Beşiktaş, kulübü Sporting görüşmelerini sürdürüyor. Lizbon temsilcisine yaptığı teklifi yükselten Beşiktaş'ın 3 milyon euro civarında bir ücretle oyuncunun bonservisini alması bekleniyor. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Cabral ile de yıllık 1,2 milyon euro'ya anlaştığı belirtiliyor. Cabral'da şu an tek pürüz ise yabancı kontenjanı ve kulübün genel maaş bütçesi olarak görülüyor. Beşiktaş, Jovane Cabral transferine ayıracağı finansman için önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Alex Teixeira'nın takımdan ayrılmasını bekliyor. Beşiktaş'tan kazancı yıllık 2,5 milyon euro'nun üzerinde olan Teixeira'nın ayrılması halinde Beşiktaş bu bedeli Cabral'in bonservisi için kullanabilecek. Öte yandan Beşiktaş, uzun süreli sakatlıklarından muzdarip olduğu N'Koudou'yu da iyi bir teklif gelmesi halinde göndermeyi planlıyor

İki kanatta da görev yapabilen Jovane Cabral, geçen sezonun ikinci yarısını Lazio'da kiralık olarak geçirmişti. Sadece 4 maçta oynamıştı.