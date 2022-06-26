Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hücum hattına takviye yapmak istiyor. İngiliz medyasından Kartal'ın transfer gündemine dair flaş bir iddia geldi. Beşiktaş'ın, Reading forması giyen Lucas Joao için resmi teklif yaptığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadroya katan siyah beyazlılar, Wout Weghorst'la da anlaşma noktasına gelmişti. Kartal'ın transfer gündemine dair bir flaş gelişme daha yaşandı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın, Championship takımlarından Reading'de forma giyen Lucas Joao'yu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Siyah beyazlıların, Reading'e Angolalı hücum oyuncusu için 2.5 milyon Sterlin'lik resmi teklifini ilettiği belirtildi.

Hücum hattında kanat forvet ve direkt santrfor olarak görev yapabilen 28 yaşındaki golcü, geçen sezon 24 maça çıktı.

Joao, 24 karşılaşmada 10 gol ve 3 asist kaydetti.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Joao, Portekiz Milli Takım'ını seçmiş ve 2 maçta boy göstermişti.

1.93 boyundaki forvetin kulübüyle olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.

Joao kariyerinde, Mirandela, Nacional, Blackburn ve Sheffield Wednesday gibi takımlarda da top koşturdu.