Sözleşmeleri biten Michy Batshuayi ve Cyle Larin'le yollarını ayırdıktan sonra golcü transferi için düğmeye basan siyah-beyazlılar, Hollandalı golcüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. Eintrahct Frankfurt ve Borussia Dortmund defterlerini kapatan 29 yaşındaki golcü oyuncu ailesini de ikna ederek Beşiktaş'a olumlu yanıt verdi.
Weghorst, salı ya da çarşamba günü gelerek kendisini Beşiktaşlı yapacak imzayı atacak.
WEGHORST'UN KARİYERİ
Hollanda kulübü FC Emmen'de profesyonel olan Weghorst, daha sonra Heracles Almelo'ya transfer oldu. AZ Alkmaar ile gösterdiği performans dikkat çeken Weghorst, Temmuz 2018'de 10.5 milyon euro bonservisle Wolfsburg'a transfer oldu. Hollandalı golcü, Ocak 2022'de ise 14 milyon euro karşılığı Burnley'e imza attı.
29 yaşındaki Wout Weghorst, Wolfsburg formasıyla çıktığı 118 Bundesliga maçında 59 gol kaydetmeyi başarmış ve 2022 Ocak ayında Burnley'e transfer olmuştu. Hollandalı oyuncu Burnley formasıyla çıktığı 20 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.