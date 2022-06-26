Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Son dakika spor haberine göre Beşiktaş'ta Weghorst'ta gelişmesi yaşandı. Hollandalı forvet salı veya çarşamba günü İstanbul'a gelecek. Weghorst ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2022- 22:01 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022- 22:51