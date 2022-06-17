Beşiktaş bir süredir peşinde olduğu Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı için yeni bir hamle daha yaptı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Abdülkerim Bardakçı Kartal'a yakın! Ahmet Nur Çebi...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda transferde hareketli saatler yaşanıyor. Özellikle sol stoper konusunda arayışını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Abdülkerim Bardakçı'nın transferinde ısrarcı. İşte son detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş bir süredir peşinde olduğu Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı için yeni bir hamle daha yaptı.
Dün TFF seçimlerinde Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir araya geldi.
Takvim'in haberine göre 26 yaşındaki savunma oyuncusunun transferiyle ilgili temaslarda bulundu.