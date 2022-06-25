Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlılar, golcü transferinde Wout Weghorst'la anlaşma sağladı. Weghorst'un haricinde bir forvet takviyesi daha yapmak isteyen Kartal, gündemine flaş bir yıldızı aldı. Hollanda basınınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Norveçli santrfor Jörgen Strand Larsen'i kadrosuna katma peşinde. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer operasyonu devam ediyor. Siyah beyazlılarda gündem golcü transferi.

Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'la anlaşma sağlayan Kartal, forvet hattına bir takviye daha yapmak istiyor.

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetimin gündemine flaş bir isim geldi.

Hollanda basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Groningen'de forma giyen Jörgen Strand Larsen'i transfer etmek istiyor.

Haberde, siyah beyazlıların yanı sıra Bologna ve Strasbourg'un da Norveçli forveti istediği kaydedildi.

Groningen'in ise 22 yaşındaki santrforu yalnızca reddedilmeyecek bir bedele satmayı planladığı belirtildi.

Geçen sezon Groningen'de 35 maça çıkan Larsen, 17 gol ve 2 asistle iyi bir performans sergilemişti.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan 1.93 boyundaki forvet, 1 kez de Norveç Milli Takım'ında görev aldı.

Larsen kariyerinde, Sarpsborg ve Milan'ın U19 takımlarında boy gösterdi.