Larin'in yerine kanada daha dinamik ve savunma arkasını rahatsız edecek profilde bir oyuncu isteyen Valerien Ismael'e, Onyekuru ismi önerilmişti. Kanatları daha etkili kullanmak isteyen deneyimli teknik adam, daha önce Galatasaray forması giyen başarılı oyuncuya onay verdi. Yönetimde yıldız isim için operasyon başlattı. Bir süredir Onyekuru için görüşme halinde olan Siyah-Beyazlılar'ın transferde önemli mesafe kat ettiği bilgisi var.

BONSERVİS İÇİN GÖRÜŞÜLECEK

Fanatik'in haberine göre; sezon başında Olympiakos'a 4.5milyon Euro bonservisle transfer olan Nijeryalı futbolcu ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ifade ediliyor. Beşiktaş'ın transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor. Olympiakos ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırsa, Cyle Larin'in boşluğu bu şekilde doldurulmuş olacak. Yunanistan'da mutlu olmayan Henry, Olympiakos'tan ayrılmaya ve yeniden Türkiye'de sahaya çıkmaya son derece sıcak bakıyor.