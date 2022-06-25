Beşiktaş transfer haberi: Şu ana kadar Romain Saiss ve Gedson Fernandes transferlerini açıklayan siyah-beyazlı ekipte transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Muleka için Standard Liege ile pazarlıklarına devam ediyor. İşte siyah-beyazlıların 22 yaşındaki futbolcu için sunduğu teklifin detayları...

Siyah-beyazlıların listesindeki isimlerden Jackson Mulaka'nın transferi mutlu sona bitecek gibi görünüyor. Cyle Larin'in ayrılmasının ardından kanat forvet olarak görev yapacak oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki Muleka isminde karar kılmıştı.

Fotomaç'ın haberine göre Kongolu forvet için kulübü Standart Liege ile uzun süredir devam eden pazarlıklarla önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtildi. Buna göre daha önce 5 milyon euro bonservis bedeli isteyen Belçika ekibine, Beşiktaş cephesinin "1.5 milyon euro kiralama bedeli + 2.5 milyon euro'luk da satın alma opsiyonlu" bir anlaşma önerdiği öğrenilirken; bu teklifin Standard Liege tarafından büyük ölçüde kabul gördüğü ifade edildi. Beşiktaşlı yöneticiler, Jackson Muleka transferin %51 oranında olumlu yönde sonuçlanmasını bekliyor.