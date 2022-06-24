TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta mutlu son yakın! İşte Cenk Tosun'la yapılan görüşme

Beşiktaş transfer haberi: Şu ana kadar Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıklayan siyah-beyazlılar, forvet takviyesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya çok yakın. İşte siyah-beyazlı yönetim ile milli forvet arasında yapılan o görüşmenin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2022- 06:40