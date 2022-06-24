Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta mutlu son yakın! İşte Cenk Tosun'la yapılan görüşme
Beşiktaş transfer haberi: Şu ana kadar Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıklayan siyah-beyazlılar, forvet takviyesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya çok yakın. İşte siyah-beyazlı yönetim ile milli forvet arasında yapılan o görüşmenin detayları... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek Beşiktaşlı kurmaylarla bir görüşme gerçekleştirdi.
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın Cenk Tosun için garanti ücret yanında maç başı ücret teklif ettiği öğrenildi.