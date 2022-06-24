Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna girilirken, Beşiktaş kombine fiyatlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, 2022-2023 futbol sezonu kombine satış döneminin 25 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da yenileme süreci ile başlayacağı duyuruldu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, önümüzdeki sezon kombine fiyatlarını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Beşiktaşımızın 2022-23 futbol sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı müsabakaları kapsayan kombineler için 2019-20 sezonundan kombinesi olan taraftarlarımıza özel yenileme dönemi, yarın (25 Haziran) saat 10.00'da başlayacak.

2019-20 sezonundan kombinesi olan taraftarlarımız aşağıda belirtilen fiyatlarla 2019-20 sezonundan kombinesi olan Divan ve Kongre Üyelerimiz ile kadın ve öğrenci taraftarlarımız ise belirli tribünleri kapsayan indirimlerden faydalanarak kombinelerini yenileyebilecekler.

Kombine yenileme işlemleri; passo.com.tr, Passo Mobil ve Vodafone Park Kombine Satış Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

KOMBİNE FİYATLARI

1. Kategori: 9.900 TL

2. Kategori: 8.900 TL

3. Kategori: 7.400 TL

4. Kategori: 6.400 TL

5. Kategori: 5.900 TL

6. Kategori: 4.900 TL

Doğu Üst: 3.500 TL

7. Kategori: 2.500 TL

8. Kategori: 2.400 TL

Kuzey Üst: 1.800 TL

VIP 101 -126: 17.500 TL

VIP 100: 20.000 TL