Beşiktaş, önümüzdeki sezon kombine fiyatlarını açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Beşiktaşımızın 2022-23 futbol sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı müsabakaları kapsayan kombineler için 2019-20 sezonundan kombinesi olan taraftarlarımıza özel yenileme dönemi, yarın (25 Haziran) saat 10.00'da başlayacak.
2019-20 sezonundan kombinesi olan taraftarlarımız aşağıda belirtilen fiyatlarla 2019-20 sezonundan kombinesi olan Divan ve Kongre Üyelerimiz ile kadın ve öğrenci taraftarlarımız ise belirli tribünleri kapsayan indirimlerden faydalanarak kombinelerini yenileyebilecekler.
Kombine yenileme işlemleri; passo.com.tr, Passo Mobil ve Vodafone Park Kombine Satış Ofisi'nde gerçekleştirilecek.
KOMBİNE FİYATLARI
1. Kategori: 9.900 TL
2. Kategori: 8.900 TL
3. Kategori: 7.400 TL
4. Kategori: 6.400 TL
5. Kategori: 5.900 TL
6. Kategori: 4.900 TL
Doğu Üst: 3.500 TL
7. Kategori: 2.500 TL
8. Kategori: 2.400 TL
Kuzey Üst: 1.800 TL
VIP 101 -126: 17.500 TL
VIP 100: 20.000 TL