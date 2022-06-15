Kasımpaşa'nın devre arasında Standard Liege'den kiraladığı Jackson Muleka ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fotomaç'ın haberine göre; Demokratik Kongolu oyuncu için Belçika ekibi 3 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, Kasımpaşa satın alma opsiyonunu kullanmadı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Valerıen Ismael'in de onay verdiği 22 yaşındaki kanat forvet Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezon devre arasında Standard Liege'den Kasımpaşa'ya transfer olan Muleka, Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 12 gol ve 5 asistlik bir performans göstererek adından sıkça söz ettirmişti.