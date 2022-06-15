Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta arayışlar sürüyor. Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Wout Weghorst ile birlikte Jackson Muleka'yı da gündemine almıştı. Yönetim, Kongolu futbolcu için girişimlerini sürdürürken transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Kasımpaşa'nın devre arasında Standard Liege'den kiraladığı Jackson Muleka ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fotomaç'ın haberine göre; Demokratik Kongolu oyuncu için Belçika ekibi 3 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, Kasımpaşa satın alma opsiyonunu kullanmadı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Valerıen Ismael'in de onay verdiği 22 yaşındaki kanat forvet Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Standard Liege'den Kasımpaşa'ya transfer olan Muleka, Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 12 gol ve 5 asistlik bir performans göstererek adından sıkça söz ettirmişti.