Beşiktaş'ta Serdar Saatçı krizi yaşanıyor. Siyah beyazlıların genç stoperi, Sampdoria'nın markajından kurtulamıyor. Daha önce menajer Paolo Busardo, Serdar'ı Sampdoria'ya önerirken, Busardo'nun bu transfer için yine başrol oynayacağı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçı, Sampdoria'nın markajından kurtulamıyor.

Fotomaç'ın haberine göre, daha önce menajer Paolo Busardo, Serdar'ı Sampdoria'ya önerirken, Busardo'nun bu transfer için yine başrol oynayacağı ifade edildi.

Kartal'ın Temmuz'da Sampdoria ile yapacağı hazırlık maçında İstanbul'a gelecek olan Busardo'nun, yönetimle görüşerek 1 senelik sözleşmesi daha bulunan Serdar'ı İtalya'ya götürme planlarının olduğu İtalyan basınına yansıdı.

SERDAR SAATÇI KİMDİR?

14 Şubat 2003'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Serdar, 1.90 boyunda ve stoper mevkisinde forma giyiyor.

Bayrampaşaspor altyapısından çıkan Serdar Saatçı, 10 yaşında Beşiktaş altyapısına transfer oldu ve sırayla U16, U17, U18, U19 da forma giydi.



Serdar Saatçı, 2020-21 sezonunda Beşiktaş U19 takımından, Beşiktaş A Takımı'na yükseldi.

Serdar, bu sezon alt yaş kategorileri dahil 12 maça çıkarken 1 gol 1 asist üretti.

Öte yandan Serdar, Türkiye U21 Takımı'yla 4 maça çıktı.

Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 1.6 milyon euro.