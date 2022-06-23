Beşiktaş Yönetimi teknik direktör Valerien İsmael'in isteği üzerine Young Boys'un sağ kanat oyuncusu Christian Fassnacht'a teklif yaptı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a İsviçreli kanat! Christian Fassnacht'a teklif yapıldı
Beşiktaş'ta yeni sezonun çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekip, kadrosuna önemli takviyeler yaparak yeni sezona damga vurmayı planlıyor. Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetimin hedefindeki isim Christian Fassnacht. Beşiktaş, İsviçreli futbolcu için teklifini yaptı. İşte detaylar...
Farklı bölgelerde de oynayabilen İsviçreli yıldızın da Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.
2023 yılına kadar sözleşmesi süren Christian Fassnacht'ın kulübü Young Boys'la pazarlıklar devam ediyor.