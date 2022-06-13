Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gelecek haftanın oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş bombaları patlatıyor! 2 hafta içinde...
Beşiktaş'ta transfer operasyonu başlıyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in talebi doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetim, listedeki isimlerle son aşamaya geldi. 27 Haziran'da top başı yapacak olan Kartal, 2 hafta içinde transferleri peş peşe açıklayacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gelecek haftanın oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, 27 Haziran'da yeni sezon hazırlıklarına başlamayı planlayan siyah beyazlılar, transferlerin büyük bir çoğunluğunu 2 hafta içerisinde yetiştirmek istiyor.
Transfer tahtasının resmi olarak açılacağı 17 Haziran'dan sonra imzaların peş peşe gelmesi bekleniyor.