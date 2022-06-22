BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jovane Cabral için 4 milyon Euro iddiası

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle sol bek pozisyonu için arayışlarına hız veren siyah-beyazlılarda gündeme Jovane Cabral geldi. Beşiktaş, Cabral için 4 m ilyon Euro'yu gözden çıkardı.

Hücum hattını zenginleştirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer operasyonu dört koldan devam ediyor.

Eksik bölgeleri belirleyen siyah-beyazlılarda, santrfor, sol kanat, sol bek ve stoper mevkilerine takviye yapılması planlanıyor.

Cyle Larin ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Kara-Kartal'da sol kanat bölgesine öncelik verildi.

Teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

Beşiktaş, Portekiz Ligi ekibi Sporting'de forma giyen Jovane Cabral'ın peşine düştü.

PAZARLIKLAR BAŞLADI!

Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki futbolcu için Sporting ile pazarlıkların başladığı kaydedildi.

Sporting'in Jovane Cabral için 5 milyon euro'luk bonservis beklentisi olduğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ 4 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI!

A Bola'nın haberine göre; Beşiktaş'ın Yeşil Burun Adalı futbolcunun transferi için 4 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın, Portekiz ekibinin Cabral'ı elinden çıkarmak istediğini bildiği ve bu doğrultuda transfer politikasına yön verdiği kaydedildi.

Kanatlarda ve forvette forma giyebilen 24 yaşındaki Cabral'ın Sporting ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

Geçen sezonu İtalyan ekibi Lazio'da kiralık olarak geçiren Yeşil Burun Adalı futbolcu, sadece 4 maçta forma giyebildi.

Cabral, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda 5 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

Sporting altyapısında kariyerine başlayan Cabral, 2018 yılında A Takım'a yükseldi.

Burada 4 sene forma giymesinin ardından İtalya Serie A ekibi Lazio'ya kiralandı.

Kiralık kontratının sona ermesinin ardından kulübü Sporting'e geri döndü.