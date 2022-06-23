7 Haziran'da başlayacak kampa en az bir forvet transferini yetiştirmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, dört koldan transfer taarruzuna başladı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jackson Muleka'da geri sayıma geçildi! Standart Liege...
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hem kanat hem santrfor bölgesinde oynayan Jackson Muleka için girişimler devam ediyor. Siyah-beyazlılar oyuncunun kulübü Standard Liege ile yaptığı pazarlıklarda önemli bir aşama kaydetti. İşte Beşiktaş'ın Belçika ekibine sunduğu teklif ve detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)
7 Haziran'da başlayacak kampa en az bir forvet transferini yetiştirmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, dört koldan transfer taarruzuna başladı.
Bologna'da oynayan Marko Arnautovic ve Benfica forması giyen Haris Seferovic için nabız yoklasa da siyah-beyazlıların asıl hedefi tanıdık bir isim: Jackson Muleka.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre rota geride kalan sezonda Kasımpaşa'da gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki futbolcuya kırıldı.