BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jackson Muleka'da geri sayıma geçildi! Standart Liege...

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hem kanat hem santrfor bölgesinde oynayan Jackson Muleka için girişimler devam ediyor. Siyah-beyazlılar oyuncunun kulübü Standard Liege ile yaptığı pazarlıklarda önemli bir aşama kaydetti. İşte Beşiktaş'ın Belçika ekibine sunduğu teklif ve detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2022- 06:40