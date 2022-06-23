Siyah-beyazlılar, yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - O tarih belli oldu! Kara Kartal'da yeniden Cenk Tosun sesleri
Beşiktaş'ta yeni sezonun hazırlıkları sürerken gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Valerien Ismael, hücum hattını zenginleştirmek adına forvet transferi istiyor. Yönetimin hedefindeki isim ise Cenk Tosun. İşte ayrıntılar...
Siyah-beyazlılar, yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Beşiktaş'ta kamp tarihi yaklaşırken, yönetimin üzerindeki transfer stresi de artmaya başlıyor.
Yönetimin, 27 Haziran'da yapılacak top başına kadar forvet bölgesindeki adaylardan biri olan Cenk Tosun'a imza attıracağı ifade edildi.