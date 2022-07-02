Cyle Larin Beşiktaş'a veda etti!

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Cyle Larin, takımdan ayrıldığını açıkladı. Kanadalı yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından siyah beyazlı takıma veda etti. Larin, "Beraber bir çok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2022- 20:24 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022- 20:40