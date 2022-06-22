Fotomaç'ın haberine göre santrfor arayışları sürdüren Beşiktaş'ta Polonya'nın Lech Poznan takımında forma giyen Mikail Ishak da listeye dahil edildi. Bu sezon 31 maçta 18 gol atıp 6 da asist yapan ve Jimmy Durmaz'la aynı statüde olan 29 yaşındaki İsveç asıllı golcü oyuncu, Türk statüsünde oynama ihtimali ortaya çıkarsa transfer edilecek.

1.85 boyundaki santrforun Polonya ekibiyle 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.