Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Kazımcan Karataş’ta mutlu son! İşte bonservis bedeli
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılacak olması nedeniyle sol bek takviyesi için Altay'dan Kazımcan Karataş ismini gündemine almıştı. Kartal, genç sol bek için hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı. İşte o anlaşmanın detayları… (BJK spor haberi)
Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlılar, bir süredir gündemine aldığı Kazımcan Karataş transferini bitirdi.
Beşiktaş yönetimi, Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a transferinin resmileşmesiyle birlikte oyuncunun yerini Kazımcan ile dolduracak.