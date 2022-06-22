TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Kazımcan Karataş’ta mutlu son! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılacak olması nedeniyle sol bek takviyesi için Altay'dan Kazımcan Karataş ismini gündemine almıştı. Kartal, genç sol bek için hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı. İşte o anlaşmanın detayları… (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2022- 06:40