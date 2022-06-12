TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta defansın yeni sigortası Romain Saiss! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş'ın salı günü İstanbul'a getirterek imza attıracağı 32 yaşındaki Faslı stoper Romain Saiss, defansın yeni sigortası olacak. Siyah beyazlılar, böylelikle sözleşmesini uzatmadığı Domagoj Vida'nın yerini Saiss ile doldurmuş olacak. Deneyimli savunmacının alacağı maaş da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2022- 06:40