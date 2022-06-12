Gedson Fernandes'le kış transfer döneminde anlaşan Beşiktaş, ikinci transferini de savunmaya yaptı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta defansın yeni sigortası Romain Saiss! İşte sözleşme detayları
Beşiktaş'ın salı günü İstanbul'a getirterek imza attıracağı 32 yaşındaki Faslı stoper Romain Saiss, defansın yeni sigortası olacak. Siyah beyazlılar, böylelikle sözleşmesini uzatmadığı Domagoj Vida'nın yerini Saiss ile doldurmuş olacak. Deneyimli savunmacının alacağı maaş da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, Siyah-beyazlılar, Domagoj Vida'nın boşluğunu dolduracak ismi kesinleştirdi.
Takımdan ayrılan Hırvat stoperin boşluğu, Wolfsburg ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki stoper Romain Saiss ile dolduruldu.