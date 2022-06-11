Beşiktaşlı futbolcu Ajdin Hasic evlendi!

Beşiktaş'ın oyuncularından Ajdin Hasic dünya evine girdi. Siyah beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ajdin Hasic ile Aiša Zubanović, Bosna Hersek’te düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Ajdin – Aiša çiftini tebrik eder, kendilerine bir ömür boyu mutluluklar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2022- 13:53