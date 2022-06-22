Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, daha fazla forma şansı bulması istenen Kerem Kalafat, Rizespor'a kiralandı.

KEREM KALAFAT KİMDİR?



9 Mart 2001'de İstanbul'da dünyaya gelen Kerem Kalafat, futbola Beşiktaş altyapısında başladı.



12 yaşında Siyah Beyazlı formayı giymeye başlayan sağ bek oyuncusu, Kara Kartal'da alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti, 2019 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.



2019/20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olan Beşiktaş, rakibi karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkmış ve 4-0 mağlup oldu.



Siyah Beyazlı takımın ilk 11'inde yer alan ve performansıyla adından en çok söz ettiren isim ise Kerem Kalafat olmuştu.



Kerem, Eylül 2020'de ise tecrübe kazanması için o dönem Spor Toto 1. Lig'de yer alan Giresunspor'a kiralandı. Karadeniz ekibinde çıktığı 31 maçta 1 asist yapan 20 yaşındaki oyuncu, Çotanaklar'ın Adana Demirspor'un ardından ligi 2. bitirdiği ve 44 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırdığı sezonun sonunda Beşiktaş'a döndü.