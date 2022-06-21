Yeni sezon öncesi Faslı stoper Romain Saiss'i renklerine bağlayan Beşiktaş ile ilgili İtalya'dan da bomba bir transfer iddiası geldi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan İtalya çıkarması! Hedefteki isim Adrien Tameze
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekip orta saha bölgesini güçlendirmeyi planlıyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in talebi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim aradığı ismi İtalya'da buldu. Kara Kartal o isim için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar...
Siyah-Beyazlılar'ın Hellas Verona forması giyen Kamerunlu orta saha oyuncusu Adrien Tameze'yi transfer etmek için harekete geçtiği kaydedildi.
Takvim'in La Gazetta dello Sport'tan derlediği habere göre; Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Igor Tudor'un çalıştırdığı Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da forma giyen Adrien Tameze için girişimlerde bulunduğu belirtildi.