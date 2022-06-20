Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, imzalanan sponsorluk anlaşmasında transfere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Çebi'nin o sözleri:

Saiss ve Gedson gibi çok iyi transferlerimiz oldu. Birkaç transfer daha yapacağız. En önemlisi de forvet.

WEGHORST'LA EL SIKIŞTIK

Weghorst ile ekonomik olarak el sıkıştık. Ailesiyle ilgili konu kaldı. Biz başka oyunculara da bakıyoruz. Weghorst bize olumlu dönüş yaptığı zaman eğer başka bir golcüyle anlaşmamışsak kendisiyle anlaşırız.

Listemizde Weghorst ve Sörloth dışında alternatif isimler de mevcut. Sörloth, Beşiktaş'ın istediği bir forvet. Fakat iyi alternatiflerimiz de var. En iyisi olsun diye uğraşıyoruz. Ekonomiyi asla göz ardı etmeden transfer yapacağız.

MULEKA VE ABDÜLKERİM GÜNDEMİMİZDE VAR

Muleka ve Muleka gibiler gündemimizde var. Tek alternatifimiz değil. Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş listemizde var.