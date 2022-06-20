Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Valerien Ismael'in raporuna göre görüşmelerini sürdürüyor. Bu doğrultuda Danimarka basınında Beşiktaş'la ilgili dikkat çeken bir transfer haberi yer aldı. Kartal'ın, İngiltere Premier Lig'den düşen Watford'da forma giyen Philip Zinckernagel'in peşinde olduğu öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek için kolları sıvadı. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetim, flaş bir oyuncuyu gözüne kestirdi.

Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, İngiltere Premier Lig'e veda eden ve gelecek yıl Championship'te boy gösterecek olan Watford'un yıldızı Philip Zinckernagel'i gündemine aldı.

Danimarka basınında yer alan habere göre, 27 yaşındaki sağ kanatla Olympiakos'un da ilgilendiği belirtildi.

Watford'un kendisi için doğru teklifin gelmesi halinde Philip Zinckernagel'i göndermeye hazır olacağı ifade edildi.

Zinckernagel'in Türkiye'ye transfer olması halinde Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius'un yolundan gideceği de haberde yer aldı.

Geçen sezonu kiralık olarak Nottingham Forest'ta geçiren ve takımının Premier Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan Philip Zinckernagel'in, tekrardan bir alt ligde forma giymek istemediği kaydedildi.

Yıldız futbolcunun bu nedenden dolayı ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.

Geçen sezon Nottingham Forest'ta 50 maça çıkan Zinckernagel, 7 gol ve 10 asistle oynadı.

Zinckernagel'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Zinckernagel kariyerinde, FC Nordsjaelland, FC Helsingör, HB Köge, SönderjyskE ve Bodo Glimt gibi takımlarda da foma giydi.