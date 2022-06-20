Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılarla ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Beşiktaş'ın, Hellas Verona'da forma giyen orta saha Adrien Tameze'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu Romain Saiss ile güçlendiren Kartal, orta sahaya takviye peşinde.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, siyah beyazlılar, Hellas Verona'da boy gösteren Adrien Tameze'nin peşinde.

Verona'da harika bir sezon geçiren 28 yaşındaki ön liberonun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Avrupa'dan da birçok takımın radarında olan Kamerunlu futbolcu için Beşiktaş'ın devrede olduğu ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı kaydedildi.

Tameze, bir dönem Galatasaray'da görev alan Igor Tudor'un çalıştırdığı Verona'da 40 maça çıktı.

1.80 boyundaki oyuncu 40 maçta 4 gol ve 2 asistle oynadı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2024'te sona erecek.

Verona'nın Tameze için 7 ila 10 milyon Euro arasında bir bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü.

Tameze kariyerinde, Nice, Nancy, Atalanta ve Valenciennes gibi takımlarda da forma giymişti.